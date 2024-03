Jérôme Pinte, la plume au bout des doigts et le regard attentif

Installé depuis un an à Millau, l’homme de lettres se propose désormais comme écrivain public.

Il reçoit au milieu des livres, dans un lieu devenu son havre de mots à Millau, Cake Thé, rue de La Capelle. C’est là que l’homme de mots et d’images, à la fois écrivain public, auteur, comédien et réalisateur, propose des ateliers d’écritures deux jeudis par mois. " Je vis au feeling, je ressens les choses, lance, dans un débit rapide, Jérôme Pinte. J’ai déménagé au moins une dizaine de fois entre 2018 et 2024… "

Une vie nomade, presque bohème. Écrivain voyageur du XXIe siècle Jérôme Pinte a transité, notamment, dans l’Allier, la Creuse, le Puy-de-Dôme, le Var, l’Ariège pour finir par se poser, donc, dans l’Aveyron. " Au départ je n’avais pas développé l’activité d’écrivain public mais je voyais, autour de moi, beaucoup de gens qui ne savaient pas comment s’y prendre pour raconter leurs vies, témoigner pour leurs familles, rédiger des courriers administratifs, des lettres de motivation ou encore des CV. "

"Nous discutons, je rédige, je leur montre, nous réécrivons"

Une idée venue par goût des mots évidemment mais, aussi, par " l’envie d’accompagner les gens. J’ai beaucoup de demandes pour rédiger des témoignages ou des biographies. Cela peut être des personnes âgées qui veulent raconter à leurs proches comme des gens ayant vécu des traumatismes. " La thérapie de la plume en quelque sorte. "Nous discutons, je rédige, je leur montre, nous réécrivons en ajoutant certaines choses au besoin. Cela peut se faire à distance en visio. Mais c’est toujours mieux de voir les gens afin que, dans l’écriture, on sente leurs personnalités. Et ce sont leurs mots à eux. "

Avec l’idée, en plus, d’ateliers d’écriture. "J’avais voulu lancer cela dès le mois d’octobre dernier en diffusant des affiches chez des commerçants du centre-ville millavois. " Peu à peu une première personne a poussé la porte de Cake thé où Jérôme Pinte tient ce qu’il nomme, lui-même, ses permanences. " Désormais une dizaine de personnes y participent. Quatre séances, programmées entre 15 heures et 16 h 30, ont déjà eu lieu. "

Plus que simples ateliers d’écriture, les rendez-vous permettent, autour d’un thème choisi, de discuter littérature, de lire à voix haute. "Voici quinze jours c’était autour des femmes. Le prochain abordera le voyage et l’aventure. " Jérôme Pinte a choisi une offre à la séance, avec une participation de 5 € par personne. " Je tiens au côté ludique et à l’échange. "

Le natif de Gironde, qui a de la famille landaise, sait de quoi il parle après avoir fait, notamment, du théâtre, exercer une fonction d’animateur pour le compte de la Ville de Paris. "Mais, au fond de moi, j’ai eu cet appel des mots et de l’itinérance. " Sans regret aucun. Trop heureux, finalement, de chausser des semelles de vent.

Les écrits de Jérôme, écrivain public. 29 rue de La Capelle. Contact : 06 26 97 64 44 lesecritsdejerome@gmail.com