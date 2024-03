L’assemblée départementale des Aînés aura lieu le 12 mars à Naucelle

Le sérieux n’empêche pas les moments de détente, profitant d’une après-midi récréative (le jeudi) , un groupe d’aînés de Générations Mouvement "les Aînés naucellois" avait revêtu la tenue de carnaval. Chacun a pu choisir le personnage de son choix et partager un moment à la fois de convivialité et de bonne humeur. Quelques jours après, en costume du dimanche cette fois-ci, se déroulait le quine annuel de l’association. Un quine qui remplissait la salle des fêtes. Sous les coups de 14 heures, le président prenait la parole pour l’ouverture des jeux tout en rappelant les animations à venir et le soutien de plus d’une vingtaine de commerçants et artisans locaux.

Le 12 mars, le club Générations mouvement accueillera dans cette même salle des fêtes, l’assemblée générale des Aînés du département.

Une sortie stockfisch est prévue le 28 mars à Saint-Julien-de-Piganiols (contact : Michèle Kindsfater au 07 79 73 15 90).