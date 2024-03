Decazeville. Le bal de l’espoir, c’est ce soir

L’Amicale Stéfane-Ricci propose le bal de l’espoir, vendredi 8 mars, à 21 heures, au Laminoir à Decazeville. Pour cette 36e édition, les musiciens bénévoles seront emmenés par Didier Malvezin et Jean-Marc Faulhaber et feront danser jusque tard dans la nuit. En ouverture du bal, les Violoneux seront sur scène avec leurs belles mélodies. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce groupe talentueux, c’est le moment de les découvrir. L’ensemble des bénéfices sera reversé à la Ligue contre le cancer de l’Aveyron. Vous pouvez venir dès l’ouverture du bal ou bien réserver encore vos places en téléphonant au 06 07 02 74 63 ou au 05 65 43 04 67. Entrée : 13 €.