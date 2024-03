Luc-la-Primaube. LSA XV : très grosse performance des cadettes face à l’entente Nord-Quercy

Après une défaite l’année dernière en finale du championnat Occitanie 62-14 puis une autre défaite en début de saison 47-7, les cadettes de LSA XV affrontaient leurs bêtes noires : l’entente Nord Quercy. Les filles s’attendaient à un match difficile dans des conditions "typiquement réquistanaises", un fort vent balayant le terrain. Le premier quart d’heure les voyait pourtant s’installer dans le match avec beaucoup d’engagement. La lutte des rucks était remportée et récompensée par trois beaux essais. Les Lotoises ne lâchaient pourtant rien et réduisaient l’écart en inscrivant à leur tour 2 essais. Le tiers-temps suivant, permettait aux Ségalies, avec l’appui du vent de reprendre le match en main. Elles étouffaient leurs adversaires par un gros pressing et une lutte de tous les instants. Les Lotoises accumulaient fautes de main et en-avant, n’arrivant plus à mettre la main sur le ballon. La victoire ne pouvait plus échapper aux filles du Lévézou qui continuaient à faire gonfler le score malgré quelques réactions des Lotoises qui continuaient courageusement à lutter. Le coup de sifflet final permettait aux filles et aux supporters aveyronnais d’exulter. Les membres du staff, eux aussi, ne boudaient pas leur plaisir et se montraient particulièrement fiers des progrès réalisés par l’équipe, notamment par les 3 débutantes alignées sur la feuille de match. À présent, il faudra conforter cette première place au classement. Et ce, dès samedi prochain à Cassagnes contre Maurs.