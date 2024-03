Onet-le-Château. Une rando bleue pour Mars bleu ou la prévention à travers l’activité physique

L’objectif de Mars bleu (tout comme Octobre rose pour le cancer du sein) est de sensibiliser à l’importance du dépistage du cancer colorectal, le banaliser et en faire un réflexe.

Pour la troisième année consécutive, le CCAS de la ville d’Onet-le-Château, en partenariat avec la Ligue contre le cancer, le dépistage des cancers, centre de coordination Occitanie, la Maison de santé et la Cami-sport et cancer (qui animera en musique l’échauffement pré-rando), se mobilisent avec les associations de rando : le Gaeq, la rand’Onet, les Touroulis et la Retraite sportive, pour organiser une randonnée ouverte à tous, samedi 16 mars à 13 h 30 (pour le retrait des foulards) à la Maison des associations. Cet évènement gratuit s’adresse à tous, novices ou confirmés, puisque deux circuits de 6 km et 11 km seront proposés, une collation offerte par le CCAS clôturera cette journée.

Rester actif et avoir une alimentation saine

Il est important de rappeler que le cancer colorectal, c’est près de 120 cas diagnostiqués par jour. Méconnu, ce cancer est pourtant le 2e cancer le plus fréquent chez les femmes et le 3e chez les hommes, d’où l’importance d’un dépistage précoce (mais seulement 32 % des Aveyronnais se font dépister…).

Pour mémoire, les facteurs de risque du cancer colorectal sont une alimentation pauvre en fibres ou excessive en viande rouge et/ou transformée, la consommation d’alcool et le tabagisme, le surpoids et la sédentarité.

Parce que l’activité physique est essentielle à la prévention des cancers, cette sensibilisation prend la forme d’une rando, un choix fort et symbolique, qui devrait fédérer le plus grand nombre.

De plus, pour renforcer la prévention et la sensibilisation de cette journée, les partenaires de l’opération animeront des stands d’information, dans lesquels seront également distribués gratuitement des kits de dépistage aux personnes éligibles.