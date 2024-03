Sébrazac. Après-midi jeux avec la Ludo

Dernièrement, le Centre social Espalion-Estaing proposait une Ludo délocalisée, à la salle des fêtes du Causse. C’était l’occasion pour les enfants de la commune et des alentours de venir passer un sympathique après-midi jeux, en famille ou entre amis.

Ce jour-là, les animatrices Marion et Ingrid avaient amené leurs grosses malles, remplies de jeux, et des tapis pour satisfaire toutes les générations. Avec leurs conseils et leurs explications, les participants ont pu tester et jouer à divers jeux, dans une ambiance joyeuse et conviviale. Ce fut l’occasion pour certains de découvrir de nouveaux jeux et de disputer de belles parties avec les copains. Un groupe d’ados a également pu profiter de ce temps de jeu. L’activité de cette Ludo nomade s’achevait autour d’un goûter apprécié de tous.

La prochaine Ludo nomade est attendue avec impatience.