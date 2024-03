Boussac. Le four à pain est à point pour "allumer" une nouvelle saison

La Taverne d’Albert a récemment tenu son assemblée générale ouverte par son président Dominique Laurent. Après avoir fait l’inventaire des activités 2023, le bilan financier présenté par Audrey Gayraud dégage un solde positif pour chacune d’entre elles. L’objectif avoué est de ne pas générer de grosses marges mais de permettre à l’association du four d’avoir juste un tapis financier lui permettant de fonctionner tout en privilégiant le côté festif et convivial auprès de la population.

Au fil de chaque cuisson, les membres acquièrent l’expérience qui permet d’avoir des résultats de plus en plus efficients, preuve en est de la dernière cuisson de galettes qui a été largement appréciée. C’est ainsi que de nombreux points techniques furent évoqués pour les futurs projets que sont la cuisson du pain pour le marché gourmand du 6 juillet et la journée "open four" du 8 septembre. Au cours de cette assemblée, il fut également évoqué d’envisager quelques investissements.

Avec quelques pains invendus qui étaient en stock, il fut organisé une soirée soupe au fromage pour un match de coupe du monde de rugby. La question est posée de renouveler cette animation. Cette jeune association, forte de 14 membres, poursuit sa route au fil des diverses cuissons et contribue largement à faire vivre le patrimoine et pour l’occasion ranimer la flamme et chauffer les pierres de ce four, chargées d’histoire. Une belle manière de perpétuer ainsi la mémoire des anciens.

La composition du bureau est désormais la suivante : président : Dominique Laurent ; trésorier : Sébastien Cometti ; secrétaire : Cyrielle Puech.