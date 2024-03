Tournoi des 6 Nations : matchs, heures, diffusion... place à la 4e journée ce week-end, voici le programme

Le tournoi des 6 Nations est de retour en ce deuxième week-end de mars 2024. Quel est le programme ?

Le tournoi des 6 Nations reprend ses droits, ces samedi 9 et dimanche 10 mars 2024. Trois matchs vont animer cette quatrième journée.

L'Irlande peut triompher

L'Irlande, qui est sur un 3/3, peut d'ores et déjà s'adjuger le sacre dans ce tournoi 2024. Il lui faudra battre l'Angleterre, dans ce qui sera le choc de cet acte 4, samedi soir. Si ce scénario est conjugué à un faux pas écossais (ou une victoire non bonifiée) en Italie, le XV du Trèfle sera assuré de terminer en tête. Il ne manquera plus que le Grand Chelem à aller chercher, contre... l'Ecosse, son dauphin avant le début de la quatrième journée !

Mission rachat pour les Bleus

Pour les Bleus, c'est mission rachat au pays de Galles, après un match nul laborieux à domicile face à l'Italie, le 25 février dernier (13-13). Battues par les Irlandais à Marseille en ouverture du tournoi (17-38), les troupes de Fabien Galthié ont déjà tiré un trait sur le Grand Chelem, bouclé en 2022. Les partenaires d'Emmanuel Meafou, titulaire ce dimanche, sont seulement quatrièmes après trois journées et ont neuf longueurs de retard sur leur bourreau du Vélodrome.

Programme, heures, chaîne...

Deux matchs le samedi, un le dimanche, avec le XV de France qui clôturera donc cette quatrième journée en terre galloise, ce 10 mars. Voici le programme :