Espalion. Une rencontre réussie qui en appelle d’autres !

La journée dédiée aux entrepreneures, lundi dernier, a connu un vif succès avec 30 participantes sur la journée.

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron organisatrices et ses partenaires, la Communauté de communes, le PETR Haut-Rouergue, l’Adefpat satisfaits de cette rencontre, sont prêts à renouveler l’expérience.

Trois ateliers ont été proposés le matin : "Bilan assurantiel, mon entreprise et moi-même, sommes-nous bien protégées ?", "Visibilité numérique, suis-je à la page ?", "Piloter mon entreprise, comment ?"

Une table ronde l’après-midi "Femme et Entrepreneure, la voie de l’accomplissement ?" animée par Nathalie Joulie-Morand, coache professionnelle, a mis en exergue les freins sociétaux et personnels qui pourraient limiter le lancement des femmes dans la création d’entreprise. Pauline Broqua, vigneronne à Entraygues, et Cathy Capelle, à la tête de Laguiole Village à Espalion, ont pu témoigner et apporter leurs éclairages et leur expertise de créatrices d’entreprises dans les filières agricoles et artisanales.

Une journée riche en échanges autour d’une parole libérée et de sujets variés, à l’image des 30 participantes qui portent des projets entrepreneuriaux éclectiques !