Onet-le-Château. 265 concurrents ont bravé neige et froid lors de la 22e édition de la Castonétoise

Dimanche dernier, Vélo 2000 Onet a organisé la 22e édition de la Castonétoise. Mais après deux éditions sous le soleil et par temps sec, cette édition a respecté tradition et réputation et les quelque 265 concurrents se sont retrouvés au Stade Christian-Dumas, sous la neige, le froid et le vent, autrement dit des conditions climatiques extrêmes !

Mais finalement, très peu se sont découragés, même si les parcours proposés se sont très vite dégradés et sont devenus particulièrement techniques à cause de la boue. Huit courses se sont succédé toute la journée. Les plus grands ont commencé par la neige, les derniers se sont élancés avec un temps moins rude, mais la boue est venue gêner leur progression.

Pour éviter les attentes, Vélo 2000 Onet a choisi depuis plusieurs éditions de faire la remise des prix peu après l’arrivée. Les vainqueurs ont apprécié et ont reçu leur trophée, notamment, des mains de Michel Soulié, adjoint de la Ville d’Onet-le-Château délégué aux sports et de Pierre Boyer, président du Vélo Club de Laissac.

Malgré ces conditions pour le moins compliquées, la Castonétoise 2024 a tenu ses promesses. Et ce, grâce aux bénévoles très impliqués, qui ont su endurer les difficultés et aussi être force de proposition, quand il a fallu rapidement adapter le circuit, tous les remercient. Un grand merci également aux partenaires privés et institutionnels (Ville de Sébazac, Ville d’Onet-le-Château, Département de l’Aveyron, Région Occitanie). Bravo à tous les concurrents, car vu le terrain, ils ont fait preuve de grand talent dans leur discipline ! Assurément une édition qui restera dans les mémoires…