Cinéma : Julie Gayet présente une première version de son film tourné à Villefranche-de-Rouergue

Ce samedi, l'actrice et réalisatrice diffuse une version non définitive de son film sur la vie d'Olympes de Gouges, auprès des figurants et élus du territoire.

Julie Gayet poursuit la mise à l’honneur de Villefranche. Après trois semaines de tournage en octobre dernier, la réalisatrice vient présenter ce samedi, au cinéma Le Vox, une première version non définitive de son film sur la vie d’Olympes de Gouges. Une rencontre privée avec les figurants et élus du territoire, afin d’échanger sur le montage final et la mise en valeur des décors villefranchois. "C’est merveilleux de tourner ici" "C’est merveilleux de tourner ici. Dans cette Bastide, on a découvert des lieux qu’on n’a pas l’habitude de voir. C’est la magie du cinéma", avait commenté l’actrice lors du tournage. L’équipe de production avait posé ses caméras deux semaines en bastide, avec une scène forte de guillotine sur la place Notre-Dame, avant de réaliser d’autres scènes à la Chartreuse. Ce téléfilm a été entièrement réalisé en Occitanie, notamment au château de Gramont, dans le Tarn-et-Garonne, l’autre important lieu de tournage avec Villefranche. Coréalisé avec Mathieu Bisson, connu jusqu’ici pour ses réalisations de documentaires, il sera prochainement diffusé sur France 2. Villefranche, ville de cinéma Le 31 octobre dernier, c’est la série Netflix « Toute la lumière que nous ne pouvons voir », tournée en partie à Villefranche en juillet 2022, qui avait été diffusé en avant-première au cinéma Vox. En février, le maire Jean-Sébastien Orcibal s’est rendu à Paris pour une rencontre avec les représentants de la plateforme, dans le cadre d’une campagne de tourisme national autour des tournages de Netflix. Avec ces multiples tournages et évènements, la municipalité souhaite développer l’attrait de réalisateurs pour d’autres potentielles productions en bastide. "On se positionne comme un acteur fort du cinéma dans la région", a commenté récemment le maire. "On suscite de l’intérêt pour le cinéma et on est prêt à accueillir".