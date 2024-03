Rugby, tournoi des VI nations : d'abord poussifs puis étincelants, les Bleus s'imposent au Pays de Galles

Le XV de France a corrigé le tir ce dimanche 10 mars, deux semaines après avoir concédé le nul à la maison face à l'Italie il y a deux semaines.

Portée par ses avants, l'équipe de France a surclassé le Pays de Galles ce dimanche 10 mars au Principality Stadium de Cardiff pour son avant-dernier match du Tournoi des 6 Nations et a signé son meilleur match depuis la Coupe du monde (24-45).

Après une première période où les hommes de Fabien Galthié ont laissé des brèches en défense, les Bleus ont resserré les boulons et ont déroulé un match parfait, inscrivant 5 essais par Gaël Fickou, Nolann Le Garrec, George-Henri Colombe, Sébastien Taofifenua et Maxime Lucu, à la sirène.

Le Garrec impec

Première titularisation, premier essai, une chistera délicieuse et un dynamisme précieux dans le jeu: Nolann Le Garrec, qui était allé "chercher le maillot" de Maxime Lucu, a répondu aux attentes.

Sa longue chistera pour Thomas Ramos à la demi-heure de jeu aurait mérité que l'action se termine par un essai, mais il a manqué quelques mètres à Louis Bielle-Biarrey pour aller jusqu'au bout. Ce geste, de toute beauté, a en tout cas illustré le culot et la confiance du demi de mêlée de 21 ans, dont c'était pourtant la première titularisation avec les Bleus après être sorti trois fois du banc lors des trois premières journées du Tournoi.

Le Garrec venait, quelques minutes plus tôt, d'inscrire en filou son premier essai international en s'échappant au ras d'un ruck sous le nez du capitaine gallois Dafydd Jenkins, surpris. Désigné homme du match, il a, plus globalement, été intéressant dans sa conduite du jeu, éjectant les ballons nettement plus rapidement que ce que Lucu avait montré lors des trois premières journées du Tournoi.

Même si les chances sont minces, les Bleus sont encore en lice pour remporter le Tournoi, pour ce faire il faudra battre l'Angleterre, tombeuse de l'Irlande, à Twickenham, alors que les Gallois iront en Italie afin d'éviter la cuillère de bois.