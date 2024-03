Decazeville. Trois nouveaux membres intronisés dans le "club service"

Au nom des officiels et des membres du Lions Club de Decazeville-Cransac, son président Guy Aldebert a souhaité la bienvenue à trois nouveaux membres féminin, en leur exprimant sa fierté et celle de tous les Lions d’avoir bien voulu accepter l’affiliation dans le club du Bassin et au Lions Club International : Marie-Claude Girou, Danièle Fourmont, Sabine Renaud et leurs marraines respectives, Joëlle Costes, Justine Ehre, Martine Pelleschi. Le protocole a été dirigé par Chantal Delagnes, faisant prêter serment aux nouveaux membres adoubés : "L’appartenance au Lions Club est un privilège. Vous avez rejoint la plus grande et la plus active des Organisation de Clubs Service dans le monde, soit plus de 1,4 million d’hommes et de femmes."

Une longue histoire de service, qui remonte au 7 juin 1917, lorsque le Lions Club International a commencé par le rêve de Melvin Jones. Un homme qui travaillait dans les assurances à Chicago et qui était convaincu que les cercles d’affaires locaux devaient élargir leur rayon d’action et au lieu de se concentrer exclusivement sur les avantages professionnels, ils se devaient d’envisager d’améliorer la communauté et le monde entier. Depuis cet humble commencement, les Lions offrent bénévolement de leurs temps et de leurs talents, pour répondre aux besoins, là où ils se manifestent. Leur devise "We Served" (Nous servons), illustre parfaitement le dévouement des Lions de tous les pays.

"Votre affiliation au club de Decazeville-Cransac, nous aidera à continuer cette tradition de service pendant de nombreuses années. Vous avez pu déjà, par votre présence et votre participation lors de nos récentes actions, constater que nous débordions d’idées et d’activité soirée dégustation, Tulipes contre le cancer, accueil de Blue Lake reporté à l’été 2025, dépistage du diabète, opération récupération de lunettes, première bourse de minéraux à Decazeville, etc.", ont rappelé les dirigeants.

Après avoir reçu des mains de leurs marraines l’insigne témoignant de leur appartenance à l’Association Internationale en intégrant le club de Decazeville-Cransac, toute l’assistance a pris le verre de l’amitié et dégusté un bon repas au restaurant O’Zinc, à Viviez.