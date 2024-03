Collège Saint-Joseph vandalisé à Rodez : une plainte déposée, enseignants et personnels visés par les tags

Les 800 collégiens du groupe scolaire ne pourront avoir cours normalement ce lundi. Les élèves de troisième ont été invités à rester chez eux.

La communauté éducative est mise à mal ces derniers jours à Rodez. Moins d’une semaine après l’agression d’une directrice d’école, lundi à la sortie des classes, c’est le groupe scolaire Saint-Joseph qui s’est réveillé hier dans la stupeur et l’effarement. Bureaux et salles dégradés, couloirs tagués, cuisine saccagée… L’établissement de la rue Sarrus, regroupant école primaire, collège et lycée, a été vandalisé dans la nuit de samedi à dimanche. C’est vers 8h30 qu’une enseignante a découvert le triste spectacle après avoir aperçu des tags sur un véhicule de fonction, stationné dans l’enceinte de l’école. Le commissariat de Rodez prévenu, plusieurs enquêteurs se sont alors rendus sur place pour effectuer les premières constatations et prélèvements.

Les collégiens de troisième invités à rester chez eux

Selon nos informations, le ou les auteurs des faits se seraient introduits dans les locaux en fracturant une fenêtre. Aucune alarme n’a retenti. Ils s’en sont alors pris à de nombreux couloirs, notamment dans les bâtiments abritant les collégiens. Dans les cuisines, toutes les denrées ont été répandues au sol et les frigos et congélateurs restés ouverts… «Elle est inutilisable», confie le directeur Ximun Lataillade. Il a prévenu hier l’ensemble des parents d’élèves par mail et par SMS. Car Saint-Joseph ne sera pas en mesure aujourd’hui d’ouvrir ses portes comme d’habitude. Les élèves de troisième ont même été invités à rester chez eux et n’auront pas cours. Leur bâtiment est le plus dégradé.

Les 6e, 5e et 4e ne seront accueillis qu’à partir de 13 h 30. Concernant les écoliers du primaire, ils auront bien classe dès le matin, aux horaires normaux, mais ne pourront bénéficier d’un repas chaud. Un pique-nique froid a été prévu. Il en sera de même pour les « petits » des écoles Saint-Joseph et Jeanne-d’Arc.

« Si des internes ne peuvent pas décaler leur arrivée, nous les accueillerons le soir en leur assurant une restauration à l’extérieur, soit au lycée Querbes, soit à François-d’Estaing », précise aussi l’établissement privé. Sa communauté était à pied d’œuvre, tout au long de la journée d’hier, pour remettre au plus vite les locaux en état.

Enseignants et personnels visés par les tags

Et en attendant de connaître le préjudice de ces actes de vandalisme, le directeur Ximun Lataillade a assuré qu’il déposerait une plainte à la première heure ce lundi. Et alors que l’enquête débute à peine, il semblerait, selon nos informations, que le ou les auteurs étaient particulièrement bien renseignés sur l’établissement. Sur leurs tags, on pouvait notamment lire des noms d’enseignants et du personnel d’encadrement agrémentés d’insultes… Ainsi, l’hypothèse d’anciens élèves à l’origine de ces actes de vandalisme était, hier, l’une des hypothèses les plus privilégiées de l’enquête.

Fin janvier déjà, l’établissement avait été victime d’inscriptions sur ses murs. À l’époque sans conséquence pour son fonctionnement. On pouvait notamment lire un « Vive Zemmour » sur les inscriptions. Cette fois, aucune mention à caractère politique n’a été relevée.