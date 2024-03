Collège Saint-Joseph vandalisé à Rodez : interpellés, trois anciens élèves qui voulaient "se venger" reconnaissent les faits

Âgés de 16 et 17 ans, les trois suspects ont reconnu avoir commis plusieurs actes de vandalisme dans le collège ruthénois fin janvier, et dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars.

Le choc était grand au matin du dimanche 10 mars, pour la direction, les enseignants et les parents d’élèves du collège Saint-Joseph de Rodez. La veille, à la nuit tombée, plusieurs individus s’introduisent dans les locaux et les vandalisent. Les denrées stockées dans la réserve sont toutes déversées dans la cuisine, les couloirs tagués, du matériel est dégradé et des professeurs sont visés dans ces actes. Ceci, chamboulant le fonctionnement de cet établissement accueillant 900 élèves et comportant un préjudice financier évalué à hauteur de plusieurs milliers d’euros.

Des mineurs âgés de 16 et 17 ans

Dans la foulée, le collège porte plainte. Et rapidement une hypothèse émerge. Des anciens élèves de troisième, avec qui le divorce s’est mal passé lors de l’année scolaire 2022-2023, sont suspectés. Celle-ci se confirme quelques semaines plus tard par l’enquête menée par la police nationale. Ce mardi 26 mars, trois jeunes sont interpellés. Placés en garde à vue, ils reconnaissent ensuite avoir commis les faits.

C’est d’ailleurs le bâtiment accueillant les élèves de troisième qui a été le plus endommagé lors des faits survenus dans la nuit du 9 au 10 mars. Âgés de 16 et 17 ans, ces trois mineurs fréquentaient le collège Saint-Joseph l’année passée. Ils seront ensuite convoqués par le juge des enfants pour une mise en examen. Et donc, une suite judiciaire.

Leur volonté ? "Se venger"

Domiciliés sur le secteur du Ruthénois, les auteurs présumés ont depuis intégré des lycées et établissements professionnels de l’agglomération. Alors, quels sentiments ont-ils pu les conduire à de tels actes, jugés particulièrement violents et haineux par le collège Saint-Joseph ? "Ils ont voulu se venger par rapport à une scolarité un peu compliquée, répond le commissaire Philippe Dussaix, directeur départemental de la sécurité publique. Il y a eu un effet de groupe, individuellement ils n’auraient jamais fait ça." Ces trois jeunes n’étaient en tout cas pas connus des services de police jusqu’alors.

Fin janvier, le collège recevait déjà un premier avertissement. Des inscriptions avaient notamment été constatées sur les murs de l’établissement. On pouvait par exemple y lire "Vive Zemmour". Les trois suspects ont également reconnu avoir commis ces faits. "Au vu du mode opératoire, on s’en doutait, on en a désormais la certitude", ajoute Philippe Dussaix. Pourtant, aucune mention à caractère politique n’avait été relevée lors de la dégradation de Saint-Joseph début mars.

De son côté, la police "se réjouit" en tout cas d’avoir résolu cette affaire qui a eu un certain écho sur le Piton. D’autant que selon l’enquête, hormis ces trois suspects, aucune autre personne n’aurait pris part à ces actes de vandalisme… En attendant les suites judiciaires.