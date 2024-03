Luc-la-Primaube. Fête du court métrage le 22 mars

Dominique Gombert, 1re adjointe, et les bibliothécaires Géraldine et Daisy (notre photo) ont tenu une conférence de presse pour présenter la fête du court métrage qui aura lieu vendredi 22 mars à 19 heures à la médiathèque, place du Ségala à La Primaube. Cette projection organisée par la médiathèque s’inscrit dans la manifestation annuelle "La fête du court métrage" dont l’objectif est de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. Huit courts mérages ont été choisis par les bibliothécaires et un lecteur de la médiathèque, passionné de cinéma. Seront présentés des films très différents les uns des autres, que ce soit par le thème, la technique employée (stop motion, film d’animation...), la durée (de 1 à 24 minutes). 2024 étant une année sportive, le sport a bien sûr sa place dans cette sélection.

Les relations familiales et amicales sont aussi largement abordées. Et émotion ou rire : chacun y trouvera son bonheur.

Un moment de convivialité sera proposé à l’issue de la projection, occasion pour les spectateurs de partager leurs impressions.

Pour tous à partir de 10 ans.

Durée : 1 h 20.

Entrée libre dans la mesure des places disponibles.