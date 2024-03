Villefranche-de-Rouergue. Les U18F parviennent jusqu’en finale du tournoi futsal

L’équipe fanion du Stade Villefranchois Football était de repos. Seuls, les jeunes se sont rendus sur les terrains. Dimanche se sont joué les finales féminines Futsal pour les U15, U18 et seniors. Ces rencontres se sont déroulées dans le gymnase du Tricot, sous la houlette des bénévoles du Stade villefranchois Football en présence des dirigeants du District Aveyron Football.

Les U18 se sont inclinées en finale. Elles ont effectué un beau parcours, pour la grande fierté de Raphaël Feral et de Fabien Mouly. Samedi, rendez-vous était donné aux filles âgées de 10 à 15 ans, pour une journée de sensibilisation au football, une découverte conviviale pour ce sport qui est pratiqué de plus en plus par des filles.

Une séance d’entraînement a été organisée par le District Aveyron Football et le Stade villefranchois Football en partenariat avec la lairie de Villefranche-de-Rouergue.

Au programme, début de séance avec un Fitfoot (fitness avec ballon), puis les filles ont pu faire une rotation sur trois ateliers : conduite de balle, passes, frappés au but. Suite à un jeu, un goûter a été offert, ainsi qu’une tenue d’équipement : un beau moment de convivialité.