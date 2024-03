Baraqueville. Les Vieux Volants du Ségala ont de beaux projets à faire partager

Les Vieux Volants du Ségala ont dévoilé leurs projets ambitieux lors de leur récente assemblée générale. En plus de leur soutien aux jeunes participants au 4L Trophy début février, ces passionnés de véhicules d’époque prévoient une série de sorties captivantes vers des destinations telles que l’abbaye de Sorèze et Montpellier-le-Vieux. Les amateurs de vieux tracteurs ne seront pas en reste avec des balades dédiées. Par ailleurs, ils marqueront leur présence habituelle lors des grands événements baraquevillois tels que les bœufs de Pâques et la foire au matériel agricole, ainsi que la reconduction de leur bourse d’échange annuelle. Cependant, le point culminant de cette réunion a été l’annonce de l’accueil, à Baraqueville, des prestigieuses Journées nationales de la marque Société française Vierzon au printemps 2025, promettant un événement majeur à venir.