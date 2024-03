Marcillac-Vallon. Toujours de nombreux et beaux projets pour les Amis de Foncourrieu

La 10e assemblée générale des Amis de Foncourrieu s’est tenue vendredi à la Maison paroissiale. En ouverture, le président Jacques Retournard a remercié chaleureusement les bénévoles pour les tâches accomplies tout au long de l’année, avant de présenter le rapport d’activités 2023 mettant l’accent sur les travaux divers réalisés ainsi que sur l’organisation des concerts de l’été. Le bilan financier, adopté à l’unanimité, a été présenté par François Périé qui a souligné l’augmentation significative des dons pour le financement des travaux, "ce qui témoigne de l’attachement profond à notre chapelle". Du côté des projets 2024, plusieurs manifestations sont déjà prévues : visite de groupes en mars et juin, école de musique (4 et 25 mai), pèlerinage paroissial (5 mai), Saint Bourrou… Les concerts de l’été restent un des moments forts des animations de l’association. On y retrouvera le Duo Sostenuto, Jean-Claude Borelly, trompettiste virtuose, les Cabrettes et accordéons des burons de Pailherols ainsi que les trompes de chasse du Bien-aller des Monts d’Aubrac avec la traditionnelle dégustation de soleils de Marcillac. Coté travaux, le gros chantier concerne la restauration du clocher dont le déshabillage a fait apparaître des éléments patrimoniaux anciens datant de l’époque de sa construction. Il s’agissait d’un clocher ouvert. L’étude de ces éléments par la DRAC a nécessité l’interruption du chantier pour une nouvelle étude et l’évaluation d’un surcoût. "L’obtention ce jour du nouveau permis de construire nous rend plus optimiste" a expliqué Jean-Philippe Périé, indiquant attendre très prochainement l’autorisation de reprise du chantier émanant de la DRAC.

Le surcoût a pu être intégré dans le financement DRAC, Région, Département et associations (Fondation du patrimoine et autofinancement).

Composition du nouveau bureau : Jacques Retournard (président), François Périé (secrétaire), Gérard Carles (trésorier), Claude Bisson, Yves Bisson, Jean-Louis Burguion, Benoit Lazuech, Alain Biagi, Michèle Lacaze, François Mestre, Michel Périé, Andrée Portal, Pierre Rey, Antoine Guardiola, Pierre Lifau, Bernard Debanc, Francia Astié.