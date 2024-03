Villefranche-de-Rouergue. Agnès Fournié a fêté ses 104 ans entourée de sa famille

Vendredi 8 mars a été marqué par une célébration touchante à l’unité de soins de longue durée de Rulhe, où Agnès Fournié a célébré ses 104 ans. Entourée de sa famille, des résidents et du personnel, tous étaient émus de partager ce moment unique.

Née Gaffard le 3 mars 1920 à Laval près de La Bastide l’Évêque, cette fille d’agriculteurs est la cadette d’une fratrie de 7 enfants (3 garçons et 4 filles.).

Tous les jours en promenade

De son union avec Abel naissent 3 enfants, Josiane, Michel et Évelyne. Son mari a été prisonnier de guerre en Allemagne, pendant 5 ans. À son retour, il intégra l’école de gendarmerie qui le renvoya en Allemagne sous l’occupation où ils vécurent pendant 11 ans. De retour en France en 1957, suite à une mutation, ils s’installèrent à Sornac en Corrèze. En 1965, ils décident de revenir dans l’Aveyron pour profiter de leur retraite, et firent construire une maison à Villefranche-de-Rouergue. Veuve en 1985, Agnès reste dans sa maison auprès de sa fille Évelyne et de son gendre. Aujourd’hui elle compte trois petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.

Depuis fin 2022 elle vit au sein de ce service, et prend toujours un réel plaisir à discuter du temps ancien comme de l’actualité. "Tous les jours elle ne manque jamais de faire sa promenade dans les couloirs pour garder ainsi son autonomie", précise Sabine l’animatrice. Un gâteau confectionné par les cuisines du centre hospitalier a été dégusté et une orchidée lui a été offerte à cette occasion.