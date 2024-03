Amuz'Toi de plus en plus gonflé à Rodez : bientôt 15 ans de rebonds et l'ambition de devenir une "référence nationale"

L'entreprise basée à Calmont ne cesse de prendre de la hauteur avec l'ouverture d'une nouvelle franchise (la huitième) et la volonté, selon son jeune dirigeant, de devenir une "référence nationale" en matière de structures gonflables.

À l’origine était le Dino, toute première structure gonflable achetée par le jeune chef d'entreprise. Nous sommes en 2011 et Jean-Romain Mouly concrétise, depuis son appartement de Bourran, à Rodez, son idée de création d'entreprise de location de jeux. À l’époque, il occupe déjà un emploi et mène son projet de front, consacrant son temps libre à l'émergence de la société AmuZ'Toi.

Aujourd'hui, le Dino est toujours en service, mais il a reçu du renfort : dans le hangar du site de Calmont, siège de l'entreprise, 24 structures gonflables attendent le retour de jours meilleurs, synonyme de redémarrage de la haute saison. Une montée en puissance qui se traduit surtout par la création de huit franchises à partir de 2018, dont la dernière vient d'ouvrir du côté d'Issoires.

Fêtes de villages, événements familiaux, sportifs...

L'objectif est d'"en mettre dans toute la France", annonce le jeune entrepreneur de 37 ans, qui entend "devenir une référence nationale" en matière de jeux gonflables. Aujourd'hui, ses modules sont très prisés dans les fêtes de villages, événements sportifs ou d'entreprises, les mariages, baptêmes, fêtes entre particuliers... Pour répondre à une demande croissante, AmuZ'Toi s'est doté cet hiver d'un site internet joliment conçu, sur une architecture de type "AirBnB".

"Les clients ont accès aux différents jeux, avec une visibilité sur leur disponibilité, les tarifs... Ils sont ensuite réorientés vers l'agence la plus proche de leur domicile", détaille Jean-Romain Mouly. Un progrès mais aussi une nécessité pour exister dans ce petit milieu, de plus en plus investi par des particuliers... qui ne font pas toujours les choses dans les règles. "Il y a beaucoup d'annonces sur internet, sur des sites comme LeBonCoin. Malheureusement il n'y a pas toujours de certificat de conformité des jeux, les loueurs ne fournissent pas toujours de piquets pour fixer la structure, de tapis de réception...".

Des modules qui peuvent coûter plus de 10 000 €

Depuis 2022, le jeune entrepreneur conçoit lui-même ses futurs modèles. Avec des améliorations, comme la disparition de certains "murs" gonflés, remplacés par des filets. Un gain de place et de poids et une meilleure aération des modules.

Le Dino des débuts, lui avait été acheté pour près de 5 000 €. Aujourd'hui certaines des pièces d'Amuz'Toi peuvent coûter plus de 10 000 € et le jeune homme a même en charge l'installation d'un mastodonte du genre. Une structure de 216 m2 pour un poids de 1,7 tonne, qui prend place chaque année dans les Landes.

Outre les jeux gonflables, AmuZ'Toi propose à la location une ribambelle de jeux. Près de 60 sur le seul site de Calmont, avec par exemple jeux en bois, pêche aux canards, tir à l'arc, palets bretons ou baby-foot humain. Il est possible de récupérer les jeux directement à l'entreprise (dans l'Aveyron, à Rodez et Millau) ou de demander une livraison. Les équipes peuvent aussi aider à l'installation ou rester durant le temps de la location pour encadrer.

Contact sur amuztoi.com