Football : en cas de reports répétés à cause des intempéries, les clubs de Ligue doivent trouver un terrain de repli

Dimanche 10 mars, le duel de R2 entre Rodez III et Sources Aveyron a été remis pour la deuxième fois en sept jours. L'occasion de faire un point sur ce que disent le règlement de la Ligue et celui du District, au sujet des reports d'un même match.

Le deuxième report consécutif de la rencontre de Régional 2 entre Rodez III et Sources Aveyron, qui devait se dérouler à Polonia dimanche 10 mars, n’est pas passé inaperçu. Et pas seulement parce que la surface est un terrain synthétique, censé mieux résister aux intempéries.

Déjà reporté le dimanche précédent à cause de la neige tombée le matin de la rencontre (et bien qu’à 15 heures l’aire de jeu était dégagée), un nouvel arrêté est venu mettre un terme aux espoirs des vingt-deux acteurs. Conséquence pour les Ruthénois, ils n’ont plus de joker.

Un risque de match perdu

Le règlement de la Ligue est clair : "À partir de deux matches de championnat, consécutifs ou non, reportés à la suite d’un arrêté de fermeture édicté par le propriétaire pour cause d’impraticabilité du terrain, le club doit fournir, dès le troisième arrêté, un terrain de repli répondant aux exigences de l’épreuve ou à défaut validé par la commission d’organisation." En cas de manquement, les sanctions peuvent "aller jusqu’à la perte du match par pénalité."

Si Rodez III est concerné par ce point de règlement, ce n’est pas encore le cas de Réquista, en Régional 3, après le report de la rencontre face à Espoir Foot 88. Il s’agit de la deuxième fois que les voisins ne peuvent disputer le derby, mais lors de la première, la rencontre avait été arrêtée en deuxième mi-temps à cause du brouillard.

En revanche, cette règle n’existe pas dans les divisions départementales. "Heureusement, car au vu de l’eau que l’on a depuis quelque temps, nous serions nombreux à être concernés", a dédramatisé Pierre Bourdet, le président de l’instance départementale.