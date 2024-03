Entraygues-sur-Truyère. La vannerie au festival Cinécure

La salle du cinéma communal était comble pour la séance ciné-concert du festival Cinécure sur la vannerie, présentée par Laurence Mollaret. Sur la scène, étaient disposés toutes sortes de paniers tressés, illustrant bien le thème du festival. La séance a débuté avec la chanson du vannier, poème d’A. Theuriet accompagnée par Arik Strauss au piano, suivie de deux berceuses chantées par Sigal Adler-Strauss.

Puis le documentaire muet "Far un panier" (de A. Bedel pour l’institut occitan de l’Aveyron), montrant Berthin Verdier (1931-2022) élaborer un panier tressé de tiges de châtaigner et de noisetier ramassées dans la forêt, a commencé, avec l’accordéon de Guillaume Fric et le piano de Mathieu, en fond musical. Après ce moment très poétique, les participants ont pu échanger avec des vanniers et Minou Monta qui exposait du Cornouiller, de l’osier et autres végétaux à tresser. Des adhérents de l’association des paniers de Montsalvy (avec M. Bartomeuf), ont raconté l’histoire de leur association, créée en 2000, qui propose quatre stages de trois jours par an pour confectionner un panier (tous les stages sont complets pour 2024), montrant le grand engouement pour la vannerie. La fête des Paniers de Montsalvy aura lieu le 27 juillet.

Un pot de l’amitié avec des gâteaux confectionnés par les bénévoles a clôturé cette soirée. Le rendez-vous est pris pour le prochain festival d’été Cinécure avec Ciné pour tous qui aura lieu du 19 au 21 juillet sur le thème des "bougnats et des cafés".