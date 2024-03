Le Nayrac. Le camping de la commune bien classé par les camping-caristes

Sur les 82 aires Camping-Car Park en Occitanie, le camping du Nayrac s’est hissé à la 4e position des campings préférés. Avec une note de 4,4/5 sur 73 avis récoltés par Camping-car park, dépassant largement la moyenne régionale de 3,8. Les agents communaux contribuent largement à ce succès, avec l’entretien irréprochable des lieux tout au long de l’année.

Un beau travail salué par ce classement ; et pourquoi pas atteindre le podium très prochainement ! Le chiffre d’affaires continue de progresser mais ces bonnes notes peuvent encore le booster. Un partenariat va être mis en place avec les commerçants du village pour inciter les camping-caristes à choisir la destination du Nayrac et y effectuer leurs achats. Pour rappel, le camping est situé juste à côté du plan d’eau où de nombreuses activités sont proposées : pêche, jeux pour enfants, terrains multisports et de tennis, terrain de quilles et pétanque, balades autour du lac ou plus loin…