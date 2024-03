Decazeville. Le Sydom apprend le tri des déchets aux élèves de Sainte-Foy

Le Sydom (gestion des équipements de valorisation et d’élimination des déchets des ménages Aveyronnais) a fait étape à Sainte-Foy. Emma, chargée de communication et Jimmy, animateur déchets et environnement du Sydom Aveyron, ont accueilli dans le camion du tri tour les élèves de l’école primaire Sainte-Foy de Decazeville, ainsi qu’une classe de 6e et 2 classes de 5e du collège.

Emma et Jimmy ont rappelé aux élèves les consignes de tri et les bonnes pratiques à connaître.

Les élèves ont pu identifier les erreurs de tri trop souvent commises et retrouvées au centre de tri Ecotri à Millau. Il a été rappelé que ces erreurs sont problématiques et peuvent causer des dommages matériels ou blesser les agents de tri.

Les déchets inflammables, les déchets coupants ou tranchants, les déchets volumineux, les textiles ou les produits corrosifs ne doivent en aucun cas être déposés dans le sac ou container jaune et doivent être déposés en déchèterie. En 2023, 212 animations ont été réalisées par le Sydom Aveyron et près de 12 000 personnes ont été sensibilisées aux bons gestes de tri.