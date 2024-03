METEO. Crues, inondations : encore 49 départements en vigilance dont 5 en orange, ce mardi 12 mars

Le temps sera encore maussade avec quelques pluies et des conditions difficiles pour les départements touchés par les crues.



Un temps globalement gris, maussade, avec des pluies éparses sur quasiment tout le territoire, c'est ce qui nous attend pour ce mardi 12 mars, avant une amélioration prévue pour les deux jours à venir.

Si la grisaille dominera, les pluies seront faibles et centrées surtout au nord et à l'est de la France. Le soleil fera son retour dès le matin sur la Corse, la région Paca et le Languedoc. Il neigera encore au-dessus de 1 100 m, essentiellement sur les reliefs de l'est du pays, jusqu'aux Vosges, et peut-être quelques flocons en matinée sur Cantal et Puy-de-Dome. Des éclaircies se développeront l'après-midi sur l'Occitanie.

Les crues toujours là

Après les crues mortelles et les fortes chutes de pluies et de neige causées par la tempête Monica, ce week-end, 33 départements demeurent en vigilance jaune pour les crues, et 6 autres en vigilance orange pour les mêmes raisons :

Yonne

Puy-de-Dome

Charente-Maritime

Gironde

Pyrénées-Atlantiques

Le Gard, durement touché par les crues, voit sa vigilance passer d'orange à verte.