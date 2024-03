Qui est Dominique Crenn, la nouvelle recrue du jury de Top Chef ?

(ETX Daily Up) - C'est le coup de feu sur M6 dès mercredi 13 mars avec le retour de son concours culinaire phare. Pour cette quinzième saison, la chaîne met les petits plats dans les grands en étoffant son jury avec deux nouvelles recrues. L'une est connue des téléspectateurs, puisque Stéphanie Le Quellec a remporté la deuxième saison en 2011, et l'autre l'est surtout des aficionados de la grande cuisine. Qui est Dominique Crenn ? Présentations.

Dominique Crenn est-elle partie à la conquête d'une popularité auprès des Français ? Inconnue du quidam tricolore hier, la cheffe quinquagénaire a ouvert sa toute première table en France en juin dernier, choisissant Paris et l'hôtel La Fantaisie pour déployer son concept Golden Poppy, en hommage à sa Californie d'adoption. Et la voilà désormais sur les écrans français tous les mercredis soir dans le cadre de la quinzième saison de "Top Chef". Dominique Crenn avait par le passé fait des apparitions dans le concours en étant invitée afin de chapeauter une épreuve, mais sans jamais intervenir de manière régulière.

Le rêve américain

Née à Versailles, mais adoptée à l'âge de 18 mois par un couple de Bretons, la cheffe est une figure de la gastronomie mondiale. Désignée meilleure femme chef du monde en 2016 par le classement des 50 meilleurs restaurants du monde (World's 50 best restaurants), Dominique Crenn est la toute première cuisinière à avoir décroché les trois étoiles aux Etats-Unis. Le Graal a été remis à son restaurant gastronomique, Atelier Crenn basé à San Francisco. Le comptoir qui lui est annexé, Petit Crenn, où la cheffe sert des recettes familiales empruntées à sa mère et sa grand-mère, est quant à lui auréolé d'une étoile. Le terroir breton trouve aussi de l'écho dans le Bar Crenn.

Aux Etats-Unis, où Dominique Crenn a débarqué à la fin des années 80, la table gastronomique de la cheffe française est l'une de celles à réserver une fois dans sa vie. Sa réputation a été bâtie à l'appui d'une solide expérience au restaurant de Jeremiah Tower, mais aussi par des passages à Los Angeles et Santa Monica. Dans son parcours, Dominique Crenn a été marquée par une étape en Indonésie qui fut interrompue par la guerre civile à l'aube du XXIe siècle.

Une cuisine engagée

Côté cuisine, Dominique Crenn est connue pour son engagement en faveur du vivant. Sa partition est volontairement axée sur l'iode et le végétal, avec une préférence pour les produits locaux et bio. Aux Etats-Unis, elle fait partie de ces chefs qui ont participé au mouvement "farm-to-table" (de la ferme à la fourchette), suivant les recommandations de la pionnière du genre Alice Waters. En 2022, elle avait collaboré avec la plateforme de streaming Masterclass pour donner un cours de cuisine végétarienne.

Chez Atelier Crenn, ses menus prennent la forme de poèmes qui promettent des balades en forêt et des escapades marines. Quand on parle de vivant, il s'agit aussi d'évoquer l'humain. "Si vous respectez l'humain, vous respectez le produit et les animaux qui se trouvent dans l'assiette. A la carte de Golden Poppy, vous ne trouverez pas les poissons que tout le monde aime repérer, mais ce sont des espèces qui auront été respectées au moment de l'abattage, avec la technique japonaise ikéjimé (une méthode qui permet de réduire la douleur du poisson au moment de la mise à mort, ndlr)", nous avait expliqué la cheffe à l'ouverture de Golden Poppy en juin 2023.

Enfin, Dominique Crenn est aussi un personnage public suivi par les tabloïds américains en raison de sa relation amoureuse avec l'actrice Maria Bello (repérée dans la série "Urgences"). Son combat contre le cancer du sein a aussi été médiatisé en 2019 lorsque la cheffe a souhaité ne rien cacher des conséquences de la maladie via les réseaux sociaux, partageant son esprit combatif, mais aussi ses doutes.