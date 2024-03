Top Chef : trois anciens candidats loin de la lumière mais pas du succès

(ETX Daily Up) - J-1 avant le grand retour de "Top Chef" sur M6. Le célèbre concours culinaire revient pour une quinzième saison, s'instaurant toujours comme un rendez-vous prescrit pour découvrir les potentielles grandes toques de demain. C'est d'ailleurs devenu une coutume chaque année : on fait le point sur les anciens candidats qui ont ouvert leur restaurant. Et si l'on évoque continuellement - à juste titre - les talentueux Stéphanie Le Quellec, Florent Ladeyn ou Thibault Sombardier, d'autres participants sont moins sous les feux de la rampe et composent pourtant bien avec le succès. Coup de projecteur sur trois d'entre eux.

Kévin D'Andrea

Identifié comme le "beau gosse" de la saison 6, le jeune cuisinier originaire du Var, passé par de belles maisons comme celles de Yannick Alléno lorsque le grand chef officiait à l'hôtel du Meurice, fait partie des candidats au parcours les plus atypiques après son passage sur M6. Kevin d'Andrea cuisine toujours, mais pas en France. Cet ancien élève d'Alain Ducasse au Plaza Athénée s'est envolé pour le Texas, aux Etats-Unis, où il a repris les commandes d'un restaurant français, nommé La Villa. Fort de son expérience parisienne, alimenté notamment par son passage dans le restaurant d'un autre Top Chef Thibault Sombardier (Mensae), le varois régale désormais les papilles américaines. Il reproduit ainsi les techniques de cuisine françaises, dont il s'est servi en 2015 pour son expérience dans Top Chef où il s'est hissé jusqu'en finale, tout en apportant sa propre touche personnelle. Aujourd'hui, il est à la tête de la chaîne Folie Pops, un concept de boulangerie qui reprend tous les codes de la pâtisserie tricolore. Petit à petit, Kevin D'Andrea alimente sa réputation en tant que nouveau chef français sur lequel compter aux Etats-Unis. Une popularité qu'il vient de faire monter en flèche en participant à la saison 21 de la version américaine de Top Chef.





Clément Vergeat

Tracé... un nom de restaurant sans doute évocateur pour l'avenir de la table de Clément Vergeat qui mérite le succès, tant ce jeune chef discret use de techniques et d'une créativité audacieuses pour concentrer les goûts dans l'assiette. Du céleri déshydraté puis reconcentré à l'aide de crème de champignons, un bouillon de langoustines pimpé à une huile subtilement poivrée, une queue de langoustine crue et montée en température dans une vapeur d'algues puis emmitouflée dans du lard de Colonnata... Savamment mis en scène par le directeur de salle Félix Bogniard, chaque plat de ce natif de la région montpelliéraine s'illustre par une profondeur des goûts. Ouverte en lieu et place d'un ancien restaurant baptisé Tamara, la nouvelle partition gastronomique qui assume désormais sa position comme celle d'un endroit où l'on sert de la haute cuisine risque de ne pas être un secret très longtemps. Avec le retour de "Top Chef" sur M6, les gourmets les plus avisés se souviendront peut-être du passage de Clément Vergeat lors de la saison 2018 et courront alors chez Tracé...

15 rue de Richelieu, Paris 1er





Mickaël Braure

Dans les Hauts-de-France, Florent Ladeyn n'est pas le seul ancien candidat passé par "Top Chef" dont il faut découvrir le talent. Il y a bien d'autres toques à suivre, telles que Nicolas Pourcheresse ou Damien Laforce. C'est vrai que Lille est une terre acquise à la cause des cuisiniers doués repérés par M6. On en trouve aussi en dehors de la capitale des Flandres quand on prend le temps de quitter l'agglomération lilloise pour s'approcher de la campagne flamande. L'exemple type s'appelle Mickaël Braure. Révélé en 2022, et éliminé aux portes des quarts de finale, le gars du Nord qui aime à répéter que "le gras c'est la vie" a ouvert son propre restaurant à Ennevelin. Baptisée le Bistrot du Witloof, la table est une partition culinaire de tout ce que le jeune chef a appris auprès de grandes adresses lilloises comme l'Huîtrière, le Sébastopol ou Monsieur Jean (ouverte par l'un des chefs les plus respectés de la région Marc Meurin). Son menu est une ode à la bonne chère et aux plaisirs carnés, avec les ris de veau, l'échine de porc ou encore les joues de boeuf travaillées de diverses façons. Il assume pleinement son envie de cuisiner les protéines animales dans un contexte qui engage pourtant de nombreux chefs à prendre un tournant végétal.