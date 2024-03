Decazeville. Les portraits pleins de sensibilité d’Emmeric Le Person

Nous avons déjà croisé Emmeric Le Person, photographe spécialisé dans le noir et blanc, installé depuis plusieurs années à Decazeville, avec une belle série sur le judo.

Voilà qu’il récidive, exposant dans le hall du cinéma la Strada à Decazeville des "portraits féminins de Katmandou". Emmeric n’a pas son pareil pour saisir à la fois la majesté et la simplicité des femmes de la capitale du Népal.

"Là-bas, on se rend compte que l’on est à un carrefour du monde, une synthèse entre l’Orient et l’Occident, le Népal étant coincé entre deux géants que sont l’Inde et la Chine, via le Tibet. Un carrefour du temps aussi car la tradition se télescope avec le XXIe siècle en permanence, entre harmonie et sérénité", glisse l’artiste. Ces visages dégagent beaucoup d’apaisement, de sincérité et d’énergie, de la douceur et de la prestance aussi. "Se perdre dans les rues d’une ville qui étouffe de la poussière et de la pollution, offre des instants émotionnels très forts, une authenticité que je croyais perdu avec la mondialisation", ajoute Emmeric Le Person. Les clichés sont classés par âge, de l’aurore au crépuscule de la vie, en passant par le zénith, le temps qui passe, inexorablement, servant donc de fil conducteur.

N’hésitez pas à faire le détour par la zone du Centre et plongez dans le regard et les pensées de ces dames. Vous serez submergé d’émotion en admirant ces portraits intenses et authentiques qui apportent des raisons d’espérer en l’humanité malgré les turbulences qui secouent notre planète en ce moment.

Cette expo, qui a débuté pour la Journée internationale des droits des femmes, se poursuit au sein du cinéma decazevillois jusqu’au 25 mars.