Présenté au parquet de Rodez ce jeudi 14 mars dans l'après-midi pour des faits s'étant déroulés le mardi 12 mars à Millau, le trentenaire a été incarcéré dans la foulée. Il doit purger une peine de prison d'un an.

Les faits remontent à ce mardi 12 mars au matin. Il est un peu plus de neuf heures lorsque dans un établissement bancaire du centre-ville de Millau entre un homme particulièrement agité. Né en 1985, il dit vouloir de l'argent et pour arriver à ses fins, il profère plusieurs menaces et assure porter sur lui une ceinture explosive. Quelques minutes plus tard, l'individu répète la même scène dans une bijouterie face à des commerçants médusés.

Les policiers font usage du taser

Prévenus, les policiers de la sous-préfecture exploitent les images de vidéosurveillance et parviennent à retracer le parcours de l'homme. Ils retrouvent sa trace dans un immeuble. Loin d'être calmé, et alors que les premières sommations interviennent, il sort un couteau et menace de mettre fin à ses jours. Il sera finalement maîtrisé à l'aide d'un taser. Aucune ceinture explosive, réelle ni même factice, n'a été retrouvée sur lui.

Pas de lien terroriste

Placé en garde à vue, le trentenaire a été présenté ce jeudi au parquet de Rodez lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Comme le veut la procédure, il a accepté la peine qui lui fut proposée : à savoir, deux ans de prison dont un ferme. Il a été incarcéré dans la foulée à la maison d'arrêt de Druelle.

Selon les premiers éléments de l'enquête, aucun lien n'a été fait entre cet homme et une quelconque menace terroriste. Il n'était pas connu des services en ce sens. Il s'agirait davantage d'un acte d'une personne "déséquilibrée".