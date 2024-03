Réquista. Collecte des anciens téléphones portables au collège Sourèzes

Pour la semaine du Numérique Responsable, les Occitanistes de 5e du collège Sourèzes se sont lancés dans une collecte des vieux téléphones portables qui dorment dans des tiroirs depuis qu’ils ont été remplacés. La collecte durera jusqu’au 17 mars.

Qu’ils soient fonctionnels ou non, avec ou sans chargeur, il s’agit de les déposer dans une des boîtes de collecte mises à disposition dans les mairies de Durenque, Brasc, Cassagnes-Bégonhès, Saint-Jean-Delnous, Réquista, Brousse-le-Château et La Bastide-Solages mais aussi à la Pharmacie Calmels à Lédergues, à l’Agence Postale de Broquiès, au restaurant La Belle Époque de Lestrade-et-Thouels, à l’Office de Tourisme de Villefranche-de-Panat et enfin, au collège Célestin-Sourèzes. Une fois collectés, ces téléphones portables seront remis aux Ateliers du Bocage, une coopérative sociale et environnementale, chargée de vider les appareils de leurs données, de les tester puis de les envoyer au recyclage s’ils sont trop vieux ou trop abîmés ou en reconditionnement s’ils sont encore en état de fonctionner.

Cette démarche a pour but de réduire le prélèvement de matériaux, souvent rares, qui peuvent être réutilisés. Elle contribue également à réduire la fracture numérique en permettant à des familles modestes de s’équiper à des prix abordables. Enfin, elle permet la création d’emplois solidaires au sein d’entreprises comme les Ateliers du Bocage.

Infos : celestin-sourezes.mon-ent-occitanie.fr/