Naucelle. Le football naucellois rend hommage à Jeannot, figure emblématique du club

Connu et respecté de toutes les générations naucelloises, Jeannot était un emblème du club de football. Fidèle aux "canaris", il aura cumulé 63 années de licences au FCN.

En 1961, à l’âge de 16 ans, il signe sa première licence en tant que joueur. Lancé dans le grand bain avec les séniors (les équipes de jeunes n’ayant pas encore de championnat), Jeannot s’aguerrit auprès des adultes.

A la création de l’école de foot du FCN, il se mue en entraîneur des jeunes pousses et débute par la même occasion sa carrière de bénévole au sein du club. Il est alors âgé de 23 ans. Sa carrière de joueur aura été marqué par 2 finales consécutives de Coupe d’Aveyron jouées avec l’équipe réserve naucelloise.

En 1980, il prend les destinées du club en main en devenant président. Il assumera cette fonction pendant 8 ans.

Suite au manque d’arbitre au sein du club et dans le district de l’Aveyron, il franchit le pas en endossant le costume d’arbitre officiel sur les terrains aveyronnais. Une passion qui lui tenait vraiment à cœur et qu’il exercera jusqu’à l’âge limite règlementaire.

Dans son sillage, d’autres vocations se sont révélées pour faire du club naucellois l’un des mieux représentés chez les hommes en noir. Le club a compté jusqu’à 7 arbitres officiels dont l’un d’entre eux qui a actuellement une carrière professionnelle et a arbitré jusqu’en Ligue 1. Adepte d’une approche psychologique et pédagogique de l’arbitrage, il était apprécié de toutes les équipes qu’il a pu arbitrer.

Il aura été récompensé pour cela par l’arbitrage de 2 finales de Coupe d’Aveyron. Comme Jeannot ne savait pas dire non aux différentes sollicitations, il était toujours disponible pour arbitrer un match de jeunes le samedi ou de seniors le dimanche.

Toujours prêt à dégainer son sifflet, sa tenue était toujours dans le coffre de sa voiture et prête à l’emploi ! Son crédo ? Pas de match sans arbitre !

Médaille d’or Jeunesse et sports

Comme il était toujours partant pour occuper des fonctions au FCN, il deviendra secrétaire dans les années 2000 ainsi que correspondant pour la presse mais s’occupait également de l’intendance générale du club.

Une carrière de bénévole exceptionnelle de plus de 60 ans, récompensée par de nombreuses médailles des instances du football et notamment la médaille d’or Jeunesse et Sports en 2016 des mains du préfet de l’Aveyron.

Jeannot était une personne extraordinaire de gentillesse, de générosité, de bienveillance et d’une disponibilité sans faille qui faisait de lui une personne aimée de toutes les générations qui l’ont côtoyé au cours de sa carrière. Jeannot va manquer au Football Club naucellois mais son club tant aimé ne l’oubliera jamais. Merci, Jeannot, pour tout ce que tu as apporté au club.