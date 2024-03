"Propos racistes, moqueries et gestes violents envers les élèves" : la direction se veut rassurante après des incidents dans une école d'Onet-le-Château

L’incident a fait beaucoup parlé parmi les parents d’élèves et la communauté enseignante de l’école Saint-Viateur, à Onet-le-Château. Vendredi dernier, lors de la pause méridienne, un homme "ayant déjà effectué des missions similaires dans d’autres écoles a été envoyé (en provenance de l’Asac 12, une association qui œuvre pour l’accès à l’emploi, NDLR) en renfort de nos équipes, pour une durée de 2 heures, au sein de l’espace de restauration scolaire et de la cour de récréation", raconte la cheffe d’établissement, Claire Rey. "Des élèves de CM nous ont rapidement alertés sur des propos qui auraient été totalement inappropriés de sa part", poursuit-elle.

Un échange avec les parents

Des parents d’élèves parlent de "propos racistes, de moqueries et de gestes violents envers les élèves". Certains d’entre eux se posent la question de déposer plainte. L’équipe pédagogique "n’a pas été témoin de ces comportements, mais faisant bien sûr confiance aux enfants, la direction de l’école a alerté l’Asac 12 pendant que les enseignantes prenaient soin des enfants et les rassuraient". Dans un même temps, la responsable de l’établissement "a pris le temps de passer dans chaque classe du primaire afin d’échanger avec les enfants sur cet épisode, écouter leurs ressentis, les féliciter d’avoir réagi en alertant, mais aussi faire taire les fausses rumeurs et surtout les rassurer sur leur sécurité au sein de l’école".

Un échange a également eu lieu avec les parents, particulièrement inquiets de la situation. "La direction de l’école Saint-Viateur et l’Asac tiennent à rassurer l’ensemble des parents sur le fait que tout a été mis en œuvre pour que ce type d’incident ne se reproduise pas", affirme Claire Rey.