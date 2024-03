Entraygues-sur-Truyère. Une formation de secourisme pour les agriculteurs

Une première pour les agriculteurs d’une commune, à l’initiative de la FDSEA ! Avec leurs coprésidents Bruno Montourcy et Brigitte Malpel, un groupe d’agriculteurs de la commune a été constitué pour participer à la formation STT (secouriste) sur place. C’est à la salle des fêtes que 9 agriculteurs ont participé à 2 journées de formation, assurées par Nicolas Rigal : formateur SST du CFPPA de La Roque ; une formation délocalisée qui permet d’avoir une partie prévention, avec repérage de situations à risques et une partie secourisme avec l’acquisition des bonnes réactions après un accident, risques liés aux chutes de personnes etc. Les agriculteurs ayant un métier à risques.

Des agriculteurs qui ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver pour être formés, mais aussi à prendre les repas ensemble, dans la plus grande convivialité. Ils envisagent de se retrouver sur un autre thème, dès l’automne prochain. Tous les participants ont apprécié ces deux journées de secourisme et aimeraient que ce soit un exemple pour tous les autres territoires.