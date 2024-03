Luc-la-Primaube. Une ouverture de la pêche à la truite plutôt morose à l’image de la météo

"Le vent n’est ni pêcheur, ni chasseur" dit ce dicton. Il aura été encore une fois vérifié en ce samedi 9 mars. Nombreux étaient tous ceux qui attendaient de pouvoir se livrer à leur passe-temps favori. La pêche peut officiellement débuter 30 minutes avant l’heure de lever du soleil. Mais les fortes rafales de vent à écorner un bœuf, qui s’étaient invitées à ce grand jour annuel, ont découragé nombre de passionnés qui étaient moins nombreux qu’à l’habitude sur les berges du lac de la Brienne à Planèzes. Rencontrés dans ces conditions de pêche très difficiles, avec un vent néfaste à jeter l’appât qui renvoyait le fil, les quelques courageux n’avaient pris qu’une, deux, voire trois truites. Plus nombreux sont rentrés bredouille. En effet, à l’exception de quelques imprudentes qui ont mordu à l’hameçon, les truites ont préféré rester bien au chaud. Cependant, l’émotion de sentir les touches, de guetter le flotteur procure un plaisir irremplaçable. Une ouverture de la pêche à la truite qui ne laissera pas un grand souvenir à la majorité des pêcheurs. Ce sera peut-être mieux demain ou après-demain ! En tout, ce sont près de 4 000 truites qui seront lâchées en plusieurs fois dans ce lac de la Brienne, classé en 1re catégorie, entre le mois de mars et fin mai, précise le président de l’AAPPMA, Georges Rouvière.

Quelques jours avant l’ouverture, quelques bénévoles de l’AAPPMA Druelle-Luc-Moyrazès, armés de tronçonneuses, sécateurs et fourches, et surtout de beaucoup de bonne volonté et d’amour pour un environnement qui leur est cher, étaient à pied d’œuvre pour tronçonner, élaguer, débroussailler, ramasser les ronces et branchages, avec pour objectif de préserver la qualité du site et de rendre accessibles les bords de ce lac afin que leurs amis pêcheurs puissent faire leur ouverture de la pêche dans de bonnes conditions.