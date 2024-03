Espalion. Une société plus sobre est possible

Sur une suggestion de Florent Rayrolles, en collaboration avec le cinéma Rex, l’association "L’Auberge Espalionne" proposait la projection du film d’Adrien Bellay "Low Tech", suivie d’un débat. À travers de nombreux exemples, ce film veut susciter la réflexion et inciter à la sobriété à travers des techniques et des savoir-faire utiles, durables et accessibles à tous. Le débat était animé par Francis Lescure manager du Fablab d’Espalion ouvert "à tous ceux qui veulent créer" et Étiennette Rames, véritable testeuse touche à tout qui avait amené de nombreux petits objets issus de son imagination à partir de matériaux qui avaient "évité la poubelle". Un débat enrichi par des témoignages du public qui a mis en avant la nécessité d’un changement de comportement sans vouloir revenir à la bougie.