Entraygues-sur-Truyère. Haro sur le frelon asiatique

Le Groupement de Défense Sanitaire de l’Abeille de l’Aveyron (GDSA12) s’est réuni dernièrement au lycée Charles-Carnus, à Rodez pour son assemblée générale annuelle. Nos apiculteurs adhérents au groupement y sont allés en nombre. Malgré un contexte peu encourageant pour l’avenir de l’abeille, l’ambiance était positive et pleine de vitalité !

Sans doute grâce à une volonté commune de répondre aux défis que l’apiculture doit relever et à l’énergie et aux compétences de Jean Blanchot, nouvellement élu à la présidence de la Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire Apicole des 13 départements de l’Occitanie. L’ensemble des points de l’ordre du jour adopté à l’unanimité, a occasionné d’intéressants échanges à la suite des nombreuses observations réalisées en 2023 sur l’activité des abeilles (récolte moyenne, essaimages nombreux et attaques massives du frelon asiatique…) en lien avec les effets de la météo (hiver très doux…). Un niveau record des 80 visites sanitaires a été réalisé par les 20 Techniciens Sanitaires Apicoles de l’Aveyron qui assurent le maillage de notre territoire avec le Plan Sanitaire d’Élevage indispensable pour répondre aux problèmes de nos abeilles, et notamment celui du frelon asiatique.

Plusieurs conférences, apportant éclairage scientifique et réponses adaptées ont été données par les 3 vétérinaires spécialisés, présents. Il est requis la vigilance active des communes et de tous les Aveyronnais pour piéger dès maintenant les frelons asiatiques, qui constituent de vrais dangers pour les abeilles mais aussi pour les habitants, les nids se trouvant de plus en plus à proximité des activités humaines.