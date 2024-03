Decazeville. Historique de l’école de pétanque dans le Bassin

Dans les années 1960 et 70, les jeunes étaient nombreux à jouer à la pétanque. Il y avait même des éliminatoires par district avec des qualifications pour disputer les phases finales des championnats. Puis, voyant que les jeunes adhéraient de moins en moins à la "petite boule", certains dirigeants de club ont mis la main à la pâte pour créer des petites structures de formation internes à la fin des années 70, durant les années 80 et 90. Nous pensons notamment à Firmi, avec Serge Hygonenq, d’où sont sortis de nombreux champions, ainsi qu’à Combes, avec Christian Palis et Bernard Molières qui ont fait éclore également des jeunes de grande qualité. En outre, le Cransac Pétan-club a connu lui aussi une période faste durant la même période.

Puis ces structures se sont arrêtées. Devant ce vide, David Foulquier a eu l’idée de créer une école pour tout le Bassin et même l’ensemble du district de Decazeville, en 1999. Elle attira 11 filles et garçons. David était épaulé par Clément Madeira, un vrai passionné, le premier éducateur du Bassin qui a fait partie du comité départemental.

En 2002-2003, David Foulquier, après s’être mieux formé, base l’école de pétanque du Bassin à Livinhac, qui dispose d’un petit espace couvert. David fait du bon boulot, enseignant la technique, la tactique, présentant aussi des séances vidéos. Plus tard, il ajoutera l’approche mentale des compétitions avec des séances de sophrologie. Ici aussi, des jeunes champions apparaissent : Romain Mazars, Anthony Fiamazzo, Jérémy Lac, Matthieu Foulquier, Jonathan Lafon, etc. Des titres départementaux et mêmes régionaux récompensent le travail fourni.

Puis, au milieu des années 2000, l’école se déplace à la Pétanque decazevilloise, avec un repli au boulodrome de la Lyonnaise en cas de pluie. Elle comptait plus de 20 licenciés. Étant réputée, les victoires s’enchaînaient, elle attirait des jeunes de tout notre secteur mais aussi de Marcillac et même de Rieupeyroux et de Rodez.

David Foulquier, qui a réalisé un boulot formidable, passe la main à Romain Mazars en 2008, l’élève ayant égalé le maître et l’aventure continua. En suivant, Pascal Garcia prend le relais et dirigera avec beaucoup d’à-propos l’école jusqu’en 2018. Plusieurs jeunes s’y sont affirmés et sont devenus de vrais champions : Nathan Petit, Alexis Trouillet, Anthony Bernal, Lou Labarthe, Anthony Garcia, etc. Ils étaient conseillés par des éducateurs et initiateurs diplômés. Les parents ont joué le jeu et des sponsors les avaient aidés.

Depuis, il n’y avait plus de formation pour les jeunes sur notre secteur. La bonne nouvelle est arrivée cet hiver, avec le retour d’une école, profitant d’une opportunité. Basée au club du Gua, cette structure commence à s’étoffer. Les futurs champions de la petite boule s’entraînent le mercredi au Gua et, quand la météo est mauvaise, au boulodrome de Viviez. Saluons l’investissement de l’équipe d’éducateurs composée de Laurence Salabert BF1, et des initiateurs Claude Janin, Ludovic Brugel et Jean-Pascal Salabert. L’équipe recevra prochainement le renfort de Romain Mazars, qui doit renouveler son diplôme BF2 et qui revient donc à ses premiers amours.