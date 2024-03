Origine-info : bientôt un indicateur de l’origine des produits alimentaires transformés sur les emballages ?

Après le Nutri-score, un nouveau label, baptisé Origine-info, devrait être expérimenté d’ici cet été afin de mieux informer les consommateurs sur l’origine des ingrédients composant les produits alimentaires transformés qu’ils achètent.

Le but : délivrer "une information neutre et objective

Après le Nutri-score, qui renseigne sur la qualité nutritionnelle des aliments, le label Origine-info, expérimenté d'ici l'été 2024 sur un site internet dédié, avant d'être progressivement visible sur les emballages, a pour but de délivrer "une information neutre et objective sur l'origine des produits alimentaires, sans note et sans classement", a indiqué mercredi 13 mars la ministre déléguée en charge de la Consommation, Olivia Grégoire, à l’issue d’une réunion avec une vingtaine d’acteurs du secteur (industriels, fédérations, distributeurs, coopérative agricole, associations de consommateurs et Répression des fraudes).

Les acteurs du marché ont d'ailleurs jusqu’à la fin du mois de mai pour amender le cahier des charges et faire des propositions au ministère.

À quoi va ressembler le logo ?

Le logo sera lui dévoilé fin mai. D’abord, les professionnels en choisiront deux puis les Français seront invités à voter pour leur favori.

Se faire un avis en un clin d'œil

L’objectif d’Olivia Grégoire est de le voir apparaître sur la base du volontariat sur les sites de vente en ligne, comme les services de drive, à partir de l’été 2024. Un choix essentiel car le consommateur doit pouvoir en un clin d’œil se faire un avis sur la provenance des ingrédients utilisés dans le produit qu’il achète.

Pour les emballages, rien n’a été décidé. Les acteurs du secteur mettent en avant les changements de produits selon les saisons et la difficulté de changer leur packaging très régulièrement. L’idée d’un QR code a aussi été émise. À noter que les boissons et l’alimentation animale seront aussi concernées par "Origine-Info".