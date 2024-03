Réquista. Succès pour le loto des Aînés

Le soleil du dimanche 10 mars n’a pas détourné les adeptes du loto de la salle de spectacles où se tenait le grand "quine" annuel de l’association génération mouvement de Réquista alors qu’ils auraient pu réserver des cartons tenus par l’ordinateur. Près de 200 participants ont occupé la salle pour tenter leur chance de remporter l’un des 32 lots mis en jeu : corbeille de fruits, saucisse, canard gras, etc. Penchés sur leurs cartons les participants étaient attentifs au numéro qu’ils pouvaient retrouver sur grand écran. Certains sont repartis heureux d’avoir gagné, les autres un peu déçus mais avec l’espoir de se rattraper lors d’un loto prochain car il n’en manque pas dans le Réquistanais. La présidente du club, Danielle Dalmayrac, a remercié les participants et les généreux donateurs de lots ainsi que les bénévoles qui ont aidé à mettre les tables, préparer les lots, la sono etc. pour une bonne organisation. Ce loto ne sera pas la seule occasion de rencontre pour les Aînés qui pourront assister à la projection d’un film au cinéma le mercredi 3 avril à 14 heures, ou encore participer au repas pieds de cochons à Durenque le vendredi 26 avril ou à la sortie d’un jour à Figeac le vendredi 17 mai. Un beau programme pour tous les goûts.