Decazeville. Treize nouveaux membres adoubés par la Confrérie de l’Estofi

La confrérie de l’Estofi avait dû annuler ses Chapitres (assemblée générale et repas) en 2021 et 2022 à cause du Covid. Le chapitre des retrouvailles, en 2023, avait été couronné de succès. Pour cette année 2024, il en a été de même, avec un nombre record de convives (140).

Cette 33e édition a eu lieu à Almont-les-Junies dans une salle des fêtes bien équipée pour le contexte. "Le maire Bruno Cavaignac nous a apporté son aide et répondu à toutes nos attentes. Aussi, nous l’en remercions sincèrement", glisse Henri Lacombe, le président ou grand maître de la confrérie.

Lors de la cérémonie, treize nouveaux chevaliers ont été promus : Bruno Cavaignanc, maire d’Almont ; Assia Abdulkarim, belle-fille de Nathalie Lagrange ; Julien Gauthier, successeur de "Marie de Grand-Vabre" ; Laure Cornejo, journaliste à FranceTV ; Michel Malet, expert national de la pomme de terre ; Pascal Bayonne, chef de Police ; Philippe Cuq, marchand de vin à Paris ; Guillaume De Collonges, directeur service achats Carrefour ; Yves Priéto, retraité ingénieur ; Pierre Gueranger, cardiologue, colonel de réserve ; Jean-Jacques Féral, retraité des Houillères, photographe ; Christian Vialat, forge et coutellerie ; Charles Guisti, préfet de l’Aveyron.

Un repas pantagruélique, comme il se doit, préparé par Aurélien Gaillac, "Maître Estofinaïre" du restaurant "Saint-Jacques" à Noailhac, a suivi la cérémonie. Le restaurateur a fait son entrée avec toute sa brigade, apportant l’estofinade pendant que les chevaliers chantaient leur hymne avec beaucoup de ferveur. Ce Chapitre 2024 a été une réussite et tous les convives se sont quittés repus et satisfaits.