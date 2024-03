Druelle Balsac. Twirling : Djouliann Benhoumeur, champion d’Occitanie

Lors du pré sélectif de twirling bâton, qui s’est déroulé à Cransac, le club de Druelle s’est encore une fois brillamment comporté en obtenant de très bons résultats. Tout d’abord, honneur au seul garçon du club, Djouliann Benhoumeur qui, dans la filière Nationale 1, en benjamin masculin, s’est classé 1er et devient champion d’Occitanie.

Résultats des autres athlètes dans les autres catégories.

Dans la filière Nationale 2 : Catégorie duo junior se classent deuxième Célia Cayssials et Cisse Marième. Isaure Jourda et Oanna Benhoumeur se hissent sur la 3e marche du podium. Catégorie duo benjamin, Paytonne Bayart et Djouliann Benhoumeur obtiennent une belle 3e place.

L’équipe seniors se classe 2e.

L’équipe minimes se classe 5e.

Dans l’attente du classement national, rendez-vous les 30 et 31 mars à Castelnaudary, pour les quarts du championnat de France, filière Nationale 2. Le club tient à apporter ses remerciements au club d’Aubin pour son accueil, à la Ligue d’Occitanie de twirling bâton, à Cloé entraîneur et présidente pour son investissement, ainsi qu’à Laurianne pour son aide lors des compétitions et entraînements.