Villefranche-de-Rouergue. Une première cellule sportive féminine réussie

Week-end chargé pour le Stade Villefranchois Football. Tout d’abord, chez les jeunes, les U7 se rendent, dès 14 heures, ce samedi, en plateau à Rieupeyroux, pour une rencontre inter-secteurs. Les U9 vont, à la même heure, chez leurs voisins de Toulonjac pour un plateau également.

Les U11 (1) et les U11 (2) affrontent ce matin l’équipe de JSPMR et JS Bassin, en challenge départemental, à Anglars, sous la houlette de Bastien Brun et Joël. Les U13 (2) reçoivent cet après-midi en compétition D4, l’équipe d’Oleps et Espoir Foot 88 IV, sur le synthétique du Tricot, dès 15 heures. Les U15, protégés de Yannick et Jérôme, font le déplacement à Randon, pour affronter Randon Lozère, dès 15 heures.

Les U17 reçoivent, cet après-midi, sur le stade de Lauriere, l’équipe de Larzac, à 14 heures. Les U18F affrontent Millau, chez elles, à 11 h 30, en compétition territoire.

Enfin, les seniors, qui étaient de repos le week-end dernier, se déplacent à Olemps, pour jouer à 20 heures ce samedi soir.

Samedi dernier, avait lieu la première initiative du projet de féminisation, lancée par la cellule sportive du District Aveyron Football.

Cette activité s’est déroulée dans le gymnase du Tricot, encadrée par des éducateurs du Stade et un assistant du District Football. Cette première journée fut une grande réussite. La prochaine rencontre se déroule ce samedi, à Millau.