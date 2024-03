Aveyron : à Villefranche-de-Rouergue, la journée du "Réseau Handicap" a animé la Halle

Cette semaine, la Halle a été le cadre de la journée du "Réseau Handicap Villefranche" visant à montrer les actions menées par les différentes associations locales fédérées autour de ce concept municipal.

Une journée comme celle-ci est particulièrement intéressante pour les associations, car au-delà de mettre en avant nos spécificités, elle nous permet de nous rencontrer et de mieux se connaître." En une phrase, cette responsable associative pose le principe même du "réseau handicap Villefranche" impulsé par la municipalité et le CCAS en 2021 en partenariat avec le centre social et la Maison départementale des solidarités.

Et ce sur le plan de la philosophie, dans le prolongement du "réseau des associations caritatives" imaginée par l’adjointe à la jeunesse et au social Florence Serrano. "La volonté municipale, salue l’élue, était bien de mettre en relation les acteurs locaux du handicap comme nous l’avions fait avec les associations caritatives." L’une des priorités étant de permettre à tous de se connaître et pourquoi pas, dans un deuxième temps, de créer des synergies pour déboucher sur des actions communes.

La réalité des handicaps

C’est un peu tout cela qui s’est décliné sous la halle. Entre les stands des différentes structures où chacun pouvait se renseigner et bénéficier d’informations concrètes, les ateliers permettaient aux visiteurs de toucher du doigt la réalité des handicaps, par exemple, en s’installant sur un fauteuil roulant afin de tenter de le manœuvrer. Un quiz réalisé par les élèves de 1re EPPCS (Éducation physique, pratiques et culture sportives) du lycée Raymond-Savignac visant lui aussi à apporter des réponses ou à changer de regard sur le handicap.

Collégiens et lycéens

La matinée était consacrée à l’accueil des collégiens et des lycéens, ils furent cent soixante à se presser dans l’espace des allées Aristide-Briand, accompagnés de leurs enseignants. Eux aussi, ont fait le tour des différents stands (Adapei 12-82), Association des paralysés de France handicap (APF), centre médico-psychologique (CMP), Compagnie Clin d’œil, les équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques (EQLAAT), la Fondation Opteo, le Groupe d’entraide mutuelle (Gem), le Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (Samsah TSA), handisport, l’Institut François-Marty, Tous baignent handi Rouergue, Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam). Ils n’ont pas non plus boudé les mises en situation que ce soit en fauteuil roulant ou effectuant parcours à l’aveugle, en participant à un atelier de communication alternative, et en échangeant avec une psychomotricienne…

Un important temps d’échanges intergénérationnel qui trouvera des prolongements au sein des établissements scolaires. Et une occasion de braquer les projecteurs sur la notion de mise en réseau afin d’aller plus encore de l’avant lorsque l’on entreprend des actions de solidarité.