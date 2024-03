Guerre en Ukraine : "Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain", persiste Emmanuel Macron

De retour de Berlin où il a participé à un sommet tripartite avec Olaf Scholz et Donald Tusk, Emmanuel Macron s'est de nouveau exprimé sur la situation en Ukraine.

Deux ans après son déclenchement, la guerre en Ukraine continue d'être au cœur de la géopolitique européenne et mondiale. Et Emmanuel Macron l'a de nouveau évoquée, lors d'un entretien accordé au Parisien, vendredi 15 mars 2024. Le président rentrait de Berlin.

Une aide accrue

Comme l'ont rappelé nos confrères, à l'occasion de cette rencontre entre les dirigeants français, allemand, et polonais, une montée en puissance de l'aide à l'Ukraine a été annoncée, avec la possibilité d'acheter des munitions hors Europe, et ce pour faire face à l'insuffisance de l'Union européenne sur le sujet.

"Il n'y a jamais eu de fâcherie entre le chancelier Olaf Scholz et moi", a assuré Emmanuel Macron, après un début de mois marqué par sa déclaration dans laquelle il "n'excluait pas l'envoi de troupes au sol" en Ukraine. Ce qu'avait fermement rejeté son homologue allemand, avant que le président de la République appelle "à ne pas être lâches" vis-à-vis de l'aide apportée aux troupes de Volodymyr Zelensky.

"Peut-être qu'à un moment donné..."

Après avoir affirmé que "la France peut faire des choses que l'Allemagne ne peut pas", rappelant aussi que "l'Allemagne dépense plus que la France, a plus d'espace budgétaire", le chef de l'Etat a de nouveau été interrogé sur l'envoi de soldats en Ukraine. "Peut-être qu'à un moment donné - je ne le souhaite pas, n'en prendrai pas l'initiative -, il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes. La force de la France, c'est que nous pouvons le faire", a-t-il répondu, martelant que "notre devoir est de se préparer à tous les scénarios".

Un déplacement en Ukraine

Toujours auprès de nos confrères, Emmanuel Macron a indiqué avoir revu ses plans, lui qui "pensais aller en Ukraine. J'ai expliqué au président Zelensky qu'il était plus important que j'aille convaincre l'Allemagne et la Pologne de faire davantage et différemment, à mes côtés. Et j'irai après en Ukraine".