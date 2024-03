Plusieurs lycées d'Occitanie réunis en Aveyron pour un "hackathon" : de quoi s'agit-il ?

Un hackathon "Green industrie - Pour une industrie responsable, durable et décarbonée" s’est déroulé au lycée La Découverte de Decazeville.

Pas moins de 34 élèves et étudiants des lycées La Découverte (Decazeville), d’Alexis-Monteil (Rodez), de Jean-François-Champollion (Figeac), d’Antoine- Bourdelle (Montauban) et de l’IUT de Rodez ont participé à un hackathon, qui permet de réunir des jeunes (ou des adultes) autour d’un projet collaboratif.

Organisé à Decazeville ?

Cet événement organisé au lycée La Découverte de Decazeville par le campus des métiers et des qualifications d’excellence industrie du futur, en partenariat avec la Mecanic vallée.

Cinq équipes ont été constituées afin de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour optimiser les flux et les consommations d’une machine. Ils ont été soumis à un cas réel se basant sur deux machines d’usinage de pièces métalliques (panneaux de fuselage d’avion). Enjeu : réduire d’au moins 30 % la consommation énergétique de l’atelier, tout en décarbonant l’environnement. Les jeunes ont été épaulés par des enseignants et des représentants des entreprises Figeac aero, Fives machining et Ratier-Figeac.

Médailles et diplômes

Une restitution de leurs travaux s’est déroulée devant un jury qui a salué la qualité de leurs rendus. Les trois premières équipes se sont vues décerner médailles et diplômes. Mais tous les jeunes « compétiteurs » sont repartis avec une récompense. Labellisé en 2017, le campus des métiers et des qualifications d’excellence industrie du futur fédère : un réseau d’établissements d’enseignement secondaire, général, technologique, professionnel et d’enseignement supérieur, de la formation initiale ou continue ; des organismes de formation ; des laboratoires de recherche ; des partenaires économiques et associatifs.

Tout est centré sur l’industrie mécanique. Ce grand réseau constitue un trait d’union entre le monde de la formation et le tissu industriel local. Il œuvre sur le territoire de la Mecanic vallée et est situé au lycée La Découverte à Decazeville.