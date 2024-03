Des formations de niveau bac +3 à +5, une nouvelle école de commerce s'installe en Aveyron

Tetranergy, établissement d'enseignement supérieur, proposera à la rentrée prochaine cinq formations, toutes en alternance, dans le quartier de Bourran à Rodez.

Une nouvelle offre d'enseignement supérieur débarque à Rodez. C'est plus particulièrement au 200 rue Pierre-Carrère, à deux pas du mail de Bourran, que l'école de commerce Tetranergy a récemment ouvert ses portes, dans des locaux auparavant occupés par l'entreprise Made in bébé.

Une installation pour le moins étonnante ! L'école détenant jusque-là trois campus sur l'île de la Réunion où elle a été fondée, à Saint-Denis, Saint-Pierre et Le Port, mais encore rien en Métropole. C'est une "institution", comptant environ 1 100 apprentis, présente le directeur de l'antenne ruthénoise David Barrau, lui-même Aveyronnais, qui n'y est pas pour rien dans cette implantation (lire par ailleurs).

D'un Piton à l'autre

Alors Tetranergy passe d'un Piton à un autre, et débute peu à peu son aventure en tant qu'école de commerce à Rodez. L'ensemble des formations proposées sont en alternance, du bac +3 au niveau bac +5. Les élèves disposent d'un jour de formation et de quatre jours en entreprise. Alternance oblige, le coût de formation est ainsi pris en charge par les sociétés par leurs Opérateurs de compétences (Opco) et les diplômes reconnus par l'Etat.

"Notre promesse, c'est avant tout d'offrir un parcours professionnel à toutes et tous, assure David Barrau. Ce qui compte, c'est avant tout la suite, ce qui se passe après l'école." D'où l'idée de proposer des cursus en alternance, afin d'avoir une formation la plus professionnalisante. "On travaille en lien avec les corps de métiers. Il y a une offre de formation existante à Rodez, mais elle est encore perfectible. L'idée c'est de cibler des secteurs où il y a un vrai besoin local, identifié par les entreprises", détaille le directeur.

Cinq formations du bac +3 au bac +5

Ainsi, les premiers étudiants de la Tetranergy à la sauce rouergate ont fait leur rentrée en ce mois de mars. Une vingtaine d'élèves dont une dizaine venant directement de la Réunion, composent la première promotion du bac +3 Responsable d’établissement touristique. Par exemple, une étudiante effectue sa formation au Suquet, au restaurant Bras.

Quatre autres formations viendront compléter l'offre au mois de septembre, niveau bac +3 dans le domaine de la banque et l'assurance, l'immobilier et le commerce dit "B to B" soit la vente auprès de professionnels, et enfin un master commerce et management.

Une centaine d'étudiants devraient ainsi composer ces cinq promotions d'une vingtaine d'apprenants chacune, d'après David Barrau. En plus des quatre salariés de la structure, une quarantaine de formateurs indépendants assureront les enseignements. "Beaucoup de travaux de groupes sont au programme. Il faut que les étudiants s'approprient les lieux", s'enthousiasme le directeur, impatient de voir le développement de ce nouvel établissement.