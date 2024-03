Après Netflix, LinkedIn va proposer des jeux en ligne

(ETX Daily Up) - Les réseaux sociaux ne cessent de chercher des moyens pour augmenter l'engagement de leurs utilisateurs. Après avoir introduit des fonctionnalités telles que les stories et les sondages, LinkedIn, la plateforme de réseautage professionnel, prend le même chemin que Netflix et expérimente les jeux sur son application.

La compétition est lancée ! Sur LinkedIn, l'heure est au jeu. La plateforme professionnelle a annoncé vouloir ajouter une expérience de jeux pour aider les utilisateurs à se détendre et à se divertir tout en restant connectés à leur réseau professionnel.

Encore en phase de test, cette nouvelle fonctionnalité permet de jouer à différents jeux baptisés "Queens", "Crossclimb" et "Inference". L'interface des jeux affichera les personnes parmi vos relations professionnelles ayant participé, ainsi que le classement de votre entreprise. Une bonne manière de stimuler la participation et de favoriser la compétition entre entreprises.

"Nous cherchons à ajouter des jeux de réflexion à l'expérience LinkedIn afin d'apporter un peu d'amusement, d'approfondir les relations et, nous l'espérons, de susciter des conversations", a déclaré LinkedIn à TechCrunch.

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES!



There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees!



Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw — Nima Owji (@nima_owji) 16 mars 2024

Cette initiative de LinkedIn intervient à un moment où les jeux vidéo sont de plus en plus populaires et fédérateurs. Selon une étude récente de Statista, 70% des Américains ont déjà joué à des jeux vidéo au moins sur une plateforme, tout comme les Français. Les jeux vidéo offrent une expérience immersive et interactive qui peut aider les utilisateurs à se connecter les uns aux autres et à se sentir plus engagés dans une communauté en ligne.

Netflix, le géant du streaming, a également reconnu le pouvoir fédérateur des jeux vidéo et a récemment lancé une série de jeux vidéo basés sur ses émissions et ses films populaires. Ces jeux sont conçus pour aider les utilisateurs à s'engager davantage avec le contenu de Netflix et à rester connectés à la plateforme plus longtemps.