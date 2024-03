Baraqueville : de bonnes ventes pour célébrer le festival des Bœufs gras

Les ventes ont témoigné de la qualité des animaux et de la renommée du concours national.

"Le roi bœuf". Le nom du nouveau breuvage de la coopérative de Valady remis au premier prix d’honneur du festival des Bœufs gras de Baraqueville samedi 16 mars 2024, résume l’excellence du concours national. La tradition demeure au rendez-vous et surtout, la vitalité économique sur cette terre d’élevage malgré un contexte difficile. Preuve en est des prix pour le meilleur animal et la meilleure aubrac qui se sont envolés à 24 € le kilo. Avec un beau duel à la clef qui a tenu en haleine la foule venue nombreuse sous le foirail dont l’extension fut inaugurée, pour un prix là aussi conséquent, d’un million d’euros.

Une vitrine pour le territoire

Les deux bêtes primées, respectivement de Christophe Sudres à Lédergues et la SAS Gineze à Barjac (Lozère), ont pris la direction de la capitale de la gastronomie, Lyon, ce qui témoigne là aussi de la qualité de l’élevage et du concours national. "Les grandes et moyennes surfaces ont acheté local ce qui fait vivre le territoire", a souligné Jackie Serieys, présidente de l’association organisatrice du festival qui a rassemblé 315 animaux des races incontournables.

315 animaux

Ainsi, le prix de la meilleure parthenaise est revenu à la SAS Andrieux à Manhac, la meilleure limousine à SAS Durdries de Lédergues, Christophe Sudres a aussi décroché le prix de la meilleure charolaise et celui de la meilleure croisée. Quant au prix de la meilleure blonde d’Aquitaine et celui de meilleur bœuf, les deux animaux provenaient des voisins Tarnais.

De bonnes ventes et de bonnes ententes entre éleveurs, naisseurs, engraisseurs et acheteurs, valaient bien une bonne dégustation.

Celle-ci a été proposée par le binôme Jean-Michel Duranteau et Gérard Baud, bien accompagné par Claude Azémar, l’emblématique boucher qui a gardé toute sa maîtrise dans la découpe pour "le tartare de Baraqueville." Et Jackie en fait la promesse : "Il sera arrosé du roi bœuf l’année prochaine !"

National Limousine en 2025

Un cru 2025 qui promet avec la 27e édition du concours national du festival des Bœufs gras en avril et du National de la race limousine à la rentrée. D’autant que la salle d’animation de mille places, moyennant 4 M€, sera prête pour ce double événement.