CARTE. Enseignants et infirmiers dans la rue pour un "choc des salaires" : où manifester ce mardi 19 mars ?

Des appels à débrayer et à manifester ce mardi 19 mars, relayés notamment dans le monde enseignant, mais aussi chez les infirmiers libéraux.

La fonction publique et les infirmiers libéraux sont appelés à battre le pavé ce mardi 19 mars lors d’une journée de mobilisation pour les salaires qui pourrait impacter établissements scolaires, cantines et administrations.

En Aveyron, le mouvement des enseignants se donnent rendez-vous à Rodez, à 14h30, dans le quartier de Bourran.

Une large intersyndicale (CFDT, CFE-CGC, CGT, FA, FO, FSU, Solidaires, Unsa) a lancé cet appel à débrayer et manifester "contre l’absence de perspectives d’augmentations dans un contexte inflationniste". Afin que 2024 ne soit pas une "année blanche" sur le plan des rémunérations, précisent-ils.

"10 % des fonctionnaires qui gagnent moins de 1 508 € nets par mois"

"Il y a 10 % des fonctionnaires qui gagnent moins de 1 508 € nets par mois", a rappelé, lundi 18 mars, sur RTL, Marylise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, le premier syndicat français. Celle-ci a demandé, comme son homologue de la CGT Sophie Binet, des négociations "immédiates" sur les salaires.

Pour un choc des salaires

Un "choc des salaires", c’est ce que réclament les enseignants qui devraient organiser plus de 120 rassemblements à travers le pays, selon le Snes-FSU, majoritaire dans les lycées et les collèges. Les syndicats (Unsa Éducation, SGEN-CFDT, CGT Educ’action, SUD éducation) demandent aussi des créations de postes pour faire "baisser le nombre d’élèves par classe, assurer les remplacements et assurer l’enseignement spécialisé quand cela s’avère nécessaire", précise leur communiqué.

Les groupes de niveau au collège dénoncé

La mise en place annoncée des groupes de niveau au collège sera, elle aussi, dénoncée dans la rue. Elle est "loin de remédier aux difficultés scolaires organisent de fait un véritable tri en fonction de l’origine sociale", pointent Sud Éducation et la FSU SNUiPP (premier syndicat dans les maternelles et élémentaires).

Les annulations de crédit dans l’Éducation (700 M€, sur les 10 Md€ d’économies annoncés par Bercy) devraient aussi être prises pour cible par certains manifestants.

Les infirmiers demandent une revalorisation des actes médicaux

Les infirmiers libéraux demanderont, eux, dans le même temps, une revalorisation des actes médicaux et des déplacements, sans oublier la prise en compte de la pénibilité de leur travail. Ils manifesteront également le 4 avril à Paris.